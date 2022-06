​Les horaires des bureaux de vote au second tour

Tahiti, le 14 juin 2022 – Le haut-commissariat a diffusé mardi les horaires d'ouverture et surtout de fermeture des bureaux de vote au second tour des élections législatives ce samedi 18 juin.



Le second tour des élections législatives aura lieu samedi 18 juin en Polynésie française, où les 250 bureaux de vote des 48 communes ouvriront tous à 8 heures. Les horaires de fermeture de ces bureaux varient en revanche en fonction des demandes des communes. Sur l'ensemble 21 communes fermeront leurs bureaux à l'heure habituelle de 18 heures. Mais 25 communes ont choisi de repousser cette heure de fermeture à 19 heures : Arue, Hitia'a o te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, Teva i Uta, Bora Bora, Huahine, Maupiti, Taha'a, Taputapuatea, Tumara'a, Uturoa, RimataraRurutu, Tubuai, Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa et Rikitea. Et enfin deux communes fermeront leurs bureaux à 20 heures : Faa'a et Punaauia sur la troisième circonscription.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 14 Juin 2022 à 12:17 | Lu 210 fois