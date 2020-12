​Les grévistes des Carrefour mobilisés

Tahiti, le 22 décembre 2020 – La grève menée par l'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et Otahi a été suivie dans les quatre magasins Carrefour de Tahiti. La direction évoque 40% de grévistes et les syndicats entre 40 et 60% selon les enseignes. De nouvelles négociations devaient se tenir mardi soir.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier jour de grève n'est pas passé inaperçu mardi dans les quatre magasins Carrefour de Tahiti. A l'appel de l'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et Otahi, les salariés grévistes se sont massivement postés à l'entrée des enseignes, avec banderoles et panneaux en carton, croisant les nombreux clients venus faire leurs dernières emplettes de Noël.



Côté mobilisation, la direction du groupe de grande distribution concède le chiffre moyen de 40% de grévistes dans les différentes entités de Punaauia, Faa'a, Arue et Taravao. "On est en mode dégradé comme c'était prévu", a réagi la directrice grande distribution du groupe, Nancy Wane, au micro de Radio 1. "Contrairement à ce qui était annoncé par les syndicats qui attendaient 80% de mobilisation du personnel, on est à 40% de mobilisation. Le service est un peu perturbé. Au niveau des caisses, il y a un peu d'attente. Mais en tous cas, au niveau du magasin on assure." Côté syndicats, on revendique 40 à 60% de grévistes, avec les taux les plus élevés à Punaauia et la plus faible mobilisation à Taravao.



"Le groupe n'a pas trop souffert"



Des négociations devaient se tenir mardi soir pour tenter de trouver une issue à un conflit dont le timing n'arrange vraiment les affaires du groupe Carrefour. Les revendications portent très majoritairement sur le maintien d'avantages acquis ces dernières années. Ce qui expliquait notamment la présence de nombreux salariés "anciens" sur les piquets de grève mardi. Mais le point bloquant concerne toujours la fameuse directrice des ressources humaines (DRH) du groupe. "On nous dit que la directrice des ressources humaines est Polynésienne et compétente. Mais depuis qu'elle est arrivée, elle cherche à retirer tous les acquis des salariés", pestait mardi matin le secrétaire général de O oe to oe Rima, Atonia Teriinohorai, devant Carrefour Faa'a mardi matin. "Le seul moyen de faire avancer les choses est de discuter avec Louis Wane. C'est lui qui a mis en place toute cette entreprise. Les salariés ont eu des acquis avec lui."



A ses côtés, le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, brandissait une autre menace. Celle de l'extension de la grève aux autres sociétés du groupe, citant notamment les magasins Champion ou Easy Market. Pour le syndicaliste, les revendications sont un juste retour des choses, malgré le contexte de crise : "Il faut savoir que le prix de l'alimentation a augmenté de 3,4% et que le groupe n'a pas trop souffert. Il n'a perdu trop d'argent. Les salariés ont travaillé dans ce contexte anxiogène, quelque part il faut leur rendre un peu ce que la richesse a produit pour le groupe. Tout simplement."



Sans accord, la grève illimité peut se poursuivre mercredi et les jours suivant.