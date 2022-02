​Les épreuves écrites de spécialité du bac reportées au 4 et 5 mai

Tahiti, 31 janvier 2022 – Suite au report par le ministre de l'Éducation nationale des épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique, en raison de la crise sanitaire, les dates des épreuves pour les élèves polynésiens ont également été reportées. Elles sont à présent fixées au mercredi 4 et jeudi 5 mai.



La crise sanitaire et la diffusion du virant Omicron qui a “pu perturber en partie les enseignements et donc la préparation des élèves au baccalauréat”, ont conduit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à reporter les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique au mois de mai.



Suite à cette annonce, comme l'a indiqué lundi la présidence dans un communiqué, la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel et le vice-recteur Philippe Lacombe ont fixé les nouvelles dates des épreuves en Polynésie. Elles se dérouleront les mercredi 4 et jeudi 5 mai, conformément au programme d'examen initialement prévu pour mars. Les évaluations des compétences expérimentales (ECE), les épreuves orales et pratiques auront lieu dans les jours suivants.



Le ministère précise que “les sujets seront aménagés afin de garantir un choix aux candidats” et que “les deux jours précédant les épreuves seront consacrés aux révisions des examens, dans les établissements.”



En revanche, les échéances ultérieures ne sont pas modifiées, ainsi, l'épreuve de philosophie se tiendra bien le 8 juin et le grand oral du 13 au 20 juin 2022.

Rédigé par Julie Barnac le Lundi 31 Janvier 2022 à 15:39