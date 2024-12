​Les élèves retrouveront leurs familles pour les fêtes

Tahiti le 10 décembre 2024. Par un communiqué envoyé mardi matin aux rédactions, le Pays assure que, malgré la grève de la FRAAP et du SFP, les évacuations sanitaires et un service minimum consacré aux vols de rapatriement scolaires sont organisés.





Ainsi, les opérations d’évacuations sollicitées par les services de la santé et les professionnels médicaux sont réalisées. Durant le week-end du 7 et 8 décembre 2024, 4 « vols balais » paramédicalisés ont été mis en œuvre dans le cadre de transferts de patients dans les îles. Aux Australes, 10 patients ont pu être pris en charge sans difficulté.



En cas d’extrême urgence ou nécessité vitale, seule la régulation sanitaire du SAMU (15) est en mesure de déterminer les actes qui s’imposent comme les évacuations sanitaires, en lien avec le personnel soignant local pendant les heures ouvrées et directement hors heures ouvrées. Le Pays mettra en place les moyens pour répondre au mieux aux besoins qui seront exprimés.



Ensuite, afin que chaque élève interne puisse retrouver ses proches pour les fêtes de fin d’année, le gouvernement informe l’ensemble des établissements scolaires, les familles et partenaires que le calendrier des vols de rapatriement scolaires débutera en milieu de semaine.



Toutefois, en raison du mouvement social en cours, certains retours pourraient être retardés.



Ces vols seront consacrés exclusivement au rapatriement des élèves scolarisés. Il convient de bien préciser que les vols qui ont lieu dans le cadre du service minimum s’ajoutent aux vols qui ont lieu dans le cadre d’évacuation sanitaire.