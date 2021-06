​Les élèves de Maharepa enfin à l'abri

Moorea, le 23 juin 2021 - Les élèves de l’école primaire de Maharepa bénéficient désormais d’un nouveau préau dans leur établissement scolaire. Inauguré mercredi, celui-ci va servir d’abri et de lieu pour les activités sportives.



Le nouveau préau de l’école primaire de Maharepa a été inauguré mercredi matin par le tāvana de Moorea, Evans Haumani, en présence de la directrice de l’école, Ghislaine Barrier, ainsi que d’autres élus de l’île. Situé près de la restauration scolaire, le nouvel espace a été construit en septembre 2020 avec un investissement financier de la municipalité de 3 538 030 Fcfp. Doté d’une surface de 125 m2, le bâtiment, qui était un ancien bloc sanitaire, vient d’être rénové pour servir d’abri aux élèves lors des temps pluvieux. "Ce préau est très important par rapport à la qualité de vie de nos élèves parce que lorsqu’il pleuvait auparavant, les enfants étaient dans la boue et sous la pluie. Ils cherchaient un endroit pour s’abriter. Désormais, les parents et leurs enfants sont rassurés le matin avant d’entrer dans l’école. Ce préau sert également de lieu pour la pratique de l'éducation physique et sportive (EPS) pendant les classes. C’est donc vraiment un avantage pour eux", s’est satisfait la directrice de l’école.