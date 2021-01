​Les élections se préparent à la Chambre de l'agriculture

La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire prépare ses élections prévues le 10 juin 2021. Dans un communiqué, l'organisation a rappelé vendredi à ses membres et aux professionnels concernés qu'ils avaient jusqu'au 9 mars 2021 pour mettre à jour leur situation et pouvoir prendre part à l'élection . Les votes ne seront en effet ouverts qu'aux détenteurs d'une carte professionnelle à jour avant le 10 mars 2021. Plus de 3 000 électeurs sont attendus, selon la chambre. Le recensement des listes de candidats et leur validation s'effectueront du 10 avril au 10 mai prochain. Actuellement, la présidente de la chambre est Yvette Temauri.