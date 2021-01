​Les démarches exigées au départ et à destination de la Polynésie

soit un résultat de test viral négatif au Covid-19 effectué au cours des 3 jours précédant leur vol international ;

soit, dans le cas d’une infection antérieure au Covid-19, au cours des 3 derniers mois avant le départ, un résultat de test viral positif, ainsi qu’une lettre officielle d’un médecin indiquant que le passager est complètement rétabli et qu’il est autorisé à voyager.

Le voyageur doit se présenter directement sur place sans rendez-vous avec son titre de transport 3 jours avant son voyage pour un test RT-PCR ou la veille du départ pour un test antigénique (ou le matin si le voyage est le soir même). Un agent de l’ILM remettra au voyageur un document avec son identifiant et les indications d’accès au serveur internet sur lequel il pourra récupérer son attestation de résultat.

Pratique :

À compter du 26 janvier 2021, le centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) exige que tous les passagers âgés de 2 ans ou plus prévus sur un vol à destination des États-Unis, quel que soit leur statut vaccinal, présentent à l’enregistrement :Les tests virologiques d’amplification des acides nucléiques RT-PCR et les tests antigéniques rapides sont des tests acceptés et autorisés par l’autorité sanitaire de la Polynésie française.Les documents de résultat de test doivent clairement mentionner le nom de l’autorité médicale ayant effectué le test, la date du test, le type de test effectué, le nom du voyageur et le résultat du test. En cas de résultat négatif, le document doit clairement stipuler « ARN NÉGATIF SARS-COV2 NON DÉTECTÉ » ou « ANTIGÈNE SARS-COV2 NON DÉTECTÉ » ou « COVID 19 NON DETECTE ».Les autorités du Pays s’organisent pour répondre dès le 26 janvier 2021 à cette nouvelle exigence. Les précisions sur d’une part les évolutions du dispositif de prélèvement et d’obtention des résultats.Dans l'immédiat, l’Institut Louis Malardé (ILM) propose aux voyageurs, en partance pour les Etats-Unis, la possibilité d’effectuer un test viral au Fare COVID de l’ILM à Papeete (Croisement de la rue des Poilus tahitiens et de la rue du 5 mars 1797), dans les conditions suivantes :Horaires : Lundi au samedi de 7h30 à 15h00 en journée continue et dimanche de 7h30 à 12h00.Coût pour un test RT-PCR : 17 100 Fcfp par personne.*Coût pour un test antigénique : 5 700 Fcfp par personne.Modes de paiement acceptés : espèces en Fcfp, carte bancaire (sauf American Express) et chèque pour les résidents de Polynésie françaiseContact : 40 416 465Pour les dernières informations, veuillez visiter notre tableau de bord régulièrement mis à jour COVID-19 Traveller Insights Dashboard