​Les cours en "distanciel" à l'UPF

Tahiti, le 23 août 2021 – L'Université de la Polynésie française (UPF) a organisé lundi la rentrée des étudiants en première année, mais uniquement pour leur fournir les accès à l'espace numérique de travail. Les cours démarreront en télé-enseignement.



A la suite de l'annonce d'un confinement pour deux semaine, l’Université de la Polynésie française a indiqué dans un communiqué diffusé lundi avoir réorganisé sa rentrée 2021. La rentrée s'est déroulée lundi, sur site, pour les étudiants de première année. Un accueil destiné à transmettre l'ensemble des éléments aux étudiants "pour réussir leur première rentrée universitaire et notamment pour s’assurer qu’ils aient tous leurs accès à l’Espace Numérique de Travail et à la plateforme de télé-enseignement". Les élèves ont été accueillis dans le strict respect des gestes barrières et règles de distanciation. Mais au-delà, l'ensemble des enseignements se feront "en distanciel", précise l'UPF.



L'Université a acté le passage en distanciel de l'ensemble des enseignements. Grâce au développement de son service de télé-enseignement, l'établissement assurera donc ses cours à distance. Les enseignants pourront choisir d’échanger avec leurs étudiants en visioconférence, en live et en replay. Ils mettront en ligne des supports d’enseignement. Un process particulier est en cours d’élaboration pour les étudiants dits "isolés numérique", précise également l'UPF.



Un vaccinodrome à l'étude



L’université indique encourager l’ensemble de son personnel et ses étudiants à se faire vacciner au plus tôt afin de retrouver un fonctionnement normal dès qu’il sera possible. En concertation avec la Direction de la Santé, la possibilité de mettre en place, à l’UPF, un vaccinodrome jeudi 26 août de 8 à 12 heures, en salle G3-3, accessible à ses étudiants et ses personnels est actuellement à l'étude.



La Bibliothèque Universitaire et la médiathèque INSPE ne rouvriront pas leurs portes. L’équipe de l'UPF s’organise pour rétablir au plus vite un service minimal de prêt et de retour des ouvrages compatible avec les exigences de sécurité sanitaire. Le Restaurant Universitaire ne réouvrira pas ses portes mais la cafétéria restera ouverte afin de permettre aux personnels de déjeuner.