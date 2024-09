​Les communes en congrès à Tubuai

Tahiti, le 10 septembre 2024 - Du 16 au 19 septembre prochains, Tubuai accueillera le 33e congrès des communes de Polynésie.





“Choisir Tubuai pour notre congrès, c'est placer au cœur de nos réflexions une île qui incarne les défis et les potentialités de la Polynésie française”, explique le Syndicat pour la promotion des communes (SPC) dans un communiqué envoyé lundi aux rédactions en guise de présentation du prochain congrès des commune de Polynésie française. Le rendez-vous annuel des édiles du Fenua doit se tenir cette année sur la petite île de Tubuai, du 16 au 19 septembre prochains, dans l’archipel des Australes. Son thème : “Tresser l’avenir de nos communes”.





Ce 33e congrès sera pour les tāvana du Fenua l’occasion de discuter de défis majeurs auxquels sont confrontées les communes aujourd’hui. Deux sont mis en avant : la mutation démographique et la révolution numérique. En revanche, les défis qu’elles sont censées relever dans le cadre de l’application des obligations du CGCT, le Code général des collectivités territoriales, et qui incluent notamment l’obligation de fourniture d’eau potable, le traitement des déchets et la mise en place d’assainissement digne de ce nom, ne figurent pas dans la liste des sujets abordés. Une absence peut-être à mettre en corrélation avec la volonté affichée par le Tavini lors de la campagne des élections territoriales de reprendre ces compétences à son compte.

Le maire de Rapa Nui, invité d’honneur Le congrès sera l'occasion de réfléchir, d'imaginer des solutions innovantes adaptées à notre contexte polynésien”, poursuit le communiqué.





Le congrès des communes accueillera aussi le maire de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, acteur dans les transitions écologiques dans le Pacifique, dont la présence fait suite au sommet de 2024 sur la lutte contre les pollutions plastiques.





Enfin, le SPC-PF explique que ce rendez-vous des tāvana sera “l'occasion de démontrer que la Polynésie française, loin d'être à la périphérie des grands enjeux mondiaux, peut en être le laboratoire”, tant sur les enjeux sociétaux que sur les questions environnementales.





Le dernier, jour, les élus se pencheront sur les nouvelles technologies : utilisation des intelligences artificielles, cyber sécurité, arrivée du câble Google. Autant de défis à gérer pour, parfois, des petites communes aux maires non formés à ces nouveaux outils.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 10 Septembre 2024 à 18:10 | Lu 196 fois