​Les collégiens sensibilisés au Covid-19

Moorea, le 10 décembre 2020 - Dans le cadre du plan de mobilisation communautaire, les guides sanitaires de l’île sœur mettent en place depuis deux semaines des ateliers ludiques de sensibilisation sur le Covid-19 dans les collèges de Paopao et d’Afareaitu.



Cette initiative n'est qu'un début puisqu'à l’avenir, ce sont les étudiants du lycée agricole d’Opunohu ainsi que toutes les écoles primaires de l’île qui en bénéficieront. Mais pour l'heure, les guides sanitaires de l’île sœur mettent déjà en place, depuis deux semaines, des ateliers ludiques de sensibilisation sur le coronavirus dans les collèges de Paopao et d’Afareaitu. L’idée est d'enseigner aux collégiens les bons gestes ainsi que les bonnes attitudes à adopter afin qu’ils les transmettent ensuite à leur famille.

Mercredi, les guides sanitaires de Haapiti et d’Afareaitu étaient au collège d’Afareaitu pour des activités ludiques sur le thème de "Un Noël loin des yeux, près du cœur". Les collégiens ont ainsi pu bénéficier de cinq ateliers portant sur le port du masque, la protection de la famille durant les fêtes de Noel, la perte du goût en tant que symptôme du Covid-19, Noël dans le respect des gestes barrières et enfin la préparation des produits écologiques de lavage.