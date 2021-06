​Les collégiens de Paopao brillants en maths

Moorea, le 15 juin 2021 - Après les épreuves du défi de calcul mental tata’u upo’o, le collège de Paopao a tenu à mettre à l’honneur ses élèves lors d’une cérémonie de remerciements lundi pour les bons résultats obtenus. Ces prix viennent récompenser les excellents travaux réalisés dans cette matière durant cette année scolaire.



Le collège de Paopao a organisé lundi une cérémonie de remerciements pour les élèves qui viennent de participer au défi calcul mental tata’u upo’o. Il y a de quoi être fier pour les enseignants et le staff puisque leurs élèves ont fait honneur à leur établissement scolaire en obtenant d’excellents résultats lors de cette édition 2021. Dans leur catégorie respective, la classe de 5ème 6 a remporté le premier prix, la 3ème 5 le deuxième prix, la 4ème 2 le troisième prix et enfin la classe de 6ème 3 la sixième place.



Des résultats qui satisfont forcément les enseignants de mathématiques. "On est contents qu’ils aient bien réussi à tous les niveaux finalement. On leur fait faire du calcul mental depuis le début de l’année. On les entraîne, pas forcément dans l’optique de ce concours, parce que le calcul mental est super important " a réagi Caroline Basso, enseignante au collège. Cette dernière confie utiliser régulièrement les annales de sujets du défi tata’u upo’o pour ses cours pendant l’année scolaire.



Du côté des élèves, certains ont été surpris à l’annonce des résultats. "On a été choqués (…) Maintenant, on se dit qu’on est finalement pas si "bêtes" que ça puisqu’on est arrivé quand même deuxième à ce défi, ce qui n’est pas rien. On pensait que c’était plutôt la classe de 3ème va’a qui allait prendre cette place vu qu’on y trouve que des élèves intelligents. De plus, on est quand même une classe turbulente. Je pense que ce résultat en notre faveur est dû à l’excellent travail de notre prof de maths qui nous à fait faire des exercices de calcul mental au long de cette année scolaire" confie Temana Karaina, une élève de 3ème 5. Pour Leia Basso, une élève de 5ème, le travail a fait la différence. "On a travaillé toute l’année pour gagner ce concours. Chaque jour, on faisait des calculs mentaux. C’est ce qui a fait la différence. On a aussi une bonne classe en maths. Du coup, on était super contents de gagner parce qu’on a vraiment beaucoup travaillé. On ne s’attendait tout de même pas à gagner devant toutes les îles de la Polynésie", avoue-t-elle.