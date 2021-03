​Les collégiens de Hao reconnectés aux traditions

Hao, le 29 mars 2021 - Les collégiens de Hao ont participé vendredi à une journée polynésienne. Un moment de partage pour se reconnecter aux traditions, animé par les enseignants, des bénévoles, des musiciens et artisans locaux.



Vendredi, à Hao, le collège organisait une journée polynésienne. L'occasion pour les 235 élèves de garder le contact avec les traditions. Toutes les classes ont volontiers participé aux différents ateliers animés par des enseignants, des acteurs sociaux culturels locaux, des bénévoles, des musiciens et artisans locaux. Le but principal de cet événement était surtout de permettre aux élèves qu’ils soient internes ou externes de garder le contact avec les traditions polynésiennes, de manipuler des végétaux, d'écouter de la musique, de jouer des instruments, de tresser, de danser ou de chanter dans une atmosphère proche de leurs racines.



Ainsi, pas moins de onze ateliers étaient proposés comme ceux du Kapa chant et orī, musique kaina ou encore percussions. L’artisanat n’était pas en reste avec des stands de tressage, confection de colliers de coquillages, couronnes de fleurs ou umu hei. Enfin, les élèves pouvaient participer à un atelier bonbon coco ou tableau polynésien et pour les plus sportifs se retrouver au javelot ou à la course de porteurs de fruits.



Une initiative qui renforce aussi les liens de ces jeunes à la nature, à leur environnement mais qui permet au passage de changer leurs rapports à leurs enseignants en les découvrant dans un autre contexte. Les différentes activités se sont clôturées comme il se doit par un spectacle traditionnel de chants, danses, orero et percussions offert par les élèves et leurs enseignants. A noter la prestation en orero très remarquée de Norbert Vanaa, professeur des écoles qui a déclamé un texte poétique sur le thème de "la jonction des traditions entre les générations", une ode à l’une ouverture d'esprit sur l'évolution des traditions par rapport aux influences extérieures et à la mixité sociale. La journée s’est terminée par l’incontournable repas traditionnel mettant à l’honneur la richesse des ingrédients locaux.