​Les collégiens de Hao à bon port

“Les élèves ont été courageux”



Quel est le bilan de cette sortie d'orientation ?

“Bilan très positif sur le plan des visites d'établissements puisque les élèves ont pu voir de leurs propres yeux les différentes filières qui s'offrent à eux à l'issue du DNB et ainsi affiner leurs vœux pour la suite de leurs cursus scolaire et professionnel. Pour beaucoup d'élèves c'était la découverte d'un autre cadre de vie, ils étaient logés en internat au lycée Tuianu Le Gaiyc de Papara et ont pu découvrir ce que serait leur vie d'interne sur Tahiti.”



La fin du séjour a été plutôt mouvementée

“Oui, à nos dépens, nous étions loin de penser que nous allions vivre cette expérience… Mais bon, chacun a pris ses responsabilités et nous n'avons eu qu'à nous laisser guider. Les élèves ont été courageux et cet épisode ne les a pas traumatisés.”



Les élèves ont donc repris le chemin des salles de cours ?

“Oui, retour à la réalité, le troisième trimestre arrive, c'est un trimestre déterminant pour la suite de leurs cursus scolaire et professionnel avec la préparation au DNB, les derniers conseils d'orientation et la fin d'année arrive à grand pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Leur avenir est notre priorité.”