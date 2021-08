​Les collèges de Paopao et Makemo fermés

Tahiti, le 16 août 2021 – Le ministère de l'Education a annoncé lundi les fermetures des collèges de Paopao à Moorea et de Makemo pour sept jours, à la suite du dépistage de plusieurs cas positifs au Covid-19.



Dans deux communiqués distincts, le ministère de l'Education a annoncé lundi les fermetures des collèges de Paopao à Moorea et de Makemo à la suite du dépistage de plusieurs cas positifs au Covid-19. Deux décisions prises en application du vade-mecum sanitaire et en concertation avec la Direction de la santé et le ministère de l’Education, précisent les communiqués. Les deux établissements sont fermés à compter de mardi pour une période de sept jours.



A Paopao, des mesures sanitaires sont immédiatement prises : Les élèves resteront à leur domicile, avec consignes de surveillance données aux parents. Toutes les personnes symptomatiques (élèves et personnel) doivent être testées. Les élèves touchés par le Covid pourront réintégrer l'établissement le onzième jour à compter de la date de prélèvement, uniquement s'ils n'ont pas de signes cliniques depuis plus de 48 heures. Une continuité pédagogique, assurée par les enseignants, est mise en place pour l’ensemble des élèves du collège.



A Makemo, les élèves internes positifs au Covid sont isolés et hébergés pendant 10 jours dans un site mis à disposition par la commune. Une continuité pédagogique, assurée par les enseignants, est mise en place pour l’ensemble des élèves du collège.