​Les car bass cherchent un terrain d'entente à Moorea

Moorea, le 5 mai 2021 - Régulièrement mis en cause, les amateurs de car bass de Moorea souhaitent affirmer leur respect vis-à-vis de la population de l'île. Ils demandent une rencontre avec les autorités locales afin d'encadrer leur pratique et idéalement trouver un terrain dédié pour assouvir leur passion de voitures “boum boum”.



Les amateurs de car bass de Moorea sont souvent mis en cause pour les nuisances sonores que leur passion génère. Cela a d'ailleurs été le cas vendredi dernier dans un article paru chez nos confrères de La Dépêche de Tahiti, au sujet du non-respect du site du Belvédère par les amateurs de son de Moorea. Ces derniers, très touchés par les réactions négatives à leur égard sur les réseaux sociaux, ont souhaité réagir et exprimer leur mécontentement dimanche à Opunohu. “Certaines choses ont été inventées. On nous a salis et insultés. Dire qu’on pourrit le Belvédère, ce n’est pas vrai. On est là pour partager notre passion pour la musique. Après cela, on nettoie le site et on rentre chez nous. Si on nous demande de baisser le son de notre musique, on le fait”, réagit Raanui Teriitetoofa, l'un des passionnés.