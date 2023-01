​Les bons chiffres de la campagne “carotte

Tahiti, le 11 janvier 2023 – La chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire a transmis au conseil des ministres de mercredi, son rapport sur la campagne carotte 2022.



À l’occasion du conseil des ministres de mercredi, la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) a transmis son rapport sur la campagne carotte de Tubuai 2022. Pour celle-ci, une vingtaine de producteurs ont fourni 314 tonnes de carottes sur le marché local entre les mois de juillet et novembre de l’année dernière. Ainsi, la CAPL a initié plusieurs actions comme le financement d’outils de production plus moderne, l’aide à la commercialisation, la valorisation des pertes pour apporter une plus-value sur les écarts de tri de carottes. À la suite de cette nouvelle campagne, de nouveaux objectifs ont été fixés pour 2023, comme l’augmentation de la production annuelle, le travail de nouvelles cultures pour assurer les cycles de fertilisation biologiques des sols, l’achat groupé de semences pour soulager les trésoreries et l’accompagnement d’un porteur de projet privé pour l’installation d’une unité de transformation sur Tubuai.