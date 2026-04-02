

​Les arts de la maison se sont exposés au Hilton

Tahiti, le 19 avril 2026 - Pendant quatre jours, le Salon des arts de la maison s’est tenu au Hilton Hotel Tahiti, à Faa’a. Cet événement a rassemblé artisans, créateurs et visiteurs autour de la valorisation de l’artisanat local et des arts de la maison. Cette troisième édition s’inscrit dans une volonté de mettre en lumière les savoir-faire du Fenua, entre tradition et modernité.



Le 3e Salon des arts de la maison s’est tenu du 15 au 18 avril à l’hôtel Hilton de Faa’a. L’inauguration officielle a eu lieu dans la salle de banquet de l’établissement, en présence de plusieurs personnalités institutionnelles. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge de l’Artisanat, Kainuu Temauri, était présent aux côtés de la vice-présidente de la Polynésie française, Minarii Chantal Taupua Galenon. Des représentants de l’assemblée, du Cesec ainsi que des services administratifs liés à l’artisanat ont également assisté à la cérémonie. L’ouverture a été marquée par un accueil en musique assuré par le groupe Tamariki Poerani, suivi d’une prestation de chant proposée par l’équipe du Service de l’artisanat traditionnel. Au total, 27 artisanes et artisans ont pris part à cette édition. Tous ont présenté des créations originales, issues de techniques variées et souvent transmises de génération en génération. Le travail du bois, de la pierre, des fibres végétales ou encore des coquillages illustre la richesse et la diversité de l’artisanat polynésien. Chaque pièce exposée témoigne d’un savoir-faire précis, d’un souci du détail et d’une volonté de préserver des pratiques culturelles tout en les adaptant aux usages contemporains.

​Des ateliers pour s’initier



Le salon ne s’est pas limité à une exposition. Il était aussi l’occasion de montrer les gestes et techniques artisanales grâce à un programme de quatorze ateliers ouverts au public. Ces ateliers ont permis aux visiteurs de s’initier directement aux pratiques traditionnelles. Parmi les activités proposées figuraient la confection d’une taie d’oreiller en tīfaifai, le tressage d’un panier en nī’au, la gravure sur crayon d’oursin ou encore la réalisation de compositions florales. D’autres disciplines comme la vannerie, le macramé ou la poterie ont complété cette offre. Ces temps d’échange favorisent la transmission des savoirs et renforcent le lien entre artisans et participants. Ces ateliers participent à une meilleure compréhension des matériaux utilisés et des techniques propres au territoire. Ils mettent en avant l’importance des ressources naturelles locales et la manière dont elles sont transformées avec créativité. Le salon devient ainsi un espace de découverte, mais aussi de sensibilisation à la préservation des traditions artisanales. L’événement permet également aux artisans de valoriser leur travail auprès du grand public et de proposer des pièces uniques à la vente. Chaque création présentée reflète une identité, une histoire et une approche personnelle du métier. Le salon constitue ainsi une vitrine importante pour ces professionnels, tout en contribuant au dynamisme du secteur de l’artisanat en Polynésie française. Concours des créateurs Cette troisième édition a aussi été marquée par un concours mettant en avant la créativité des participants. À cette occasion, certains artisans ont été récompensés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres.



“C'était une belle exposition pleine de partage et d'authenticité. Je suis heureuse d'avoir eu l'honneur d'être sélectionnée pour cette exposition et d'avoir remporté le prix du public pour ma création en concours. Je remercie d'ailleurs le Service de l’artisanat pour l’organisation de ce salon magnifique qui met en valeur nos traditions et la beauté de nos savoir-faire”, témoigne l’exposante Hedwich Haamouraa Lesca. Cette manifestation confirme son rôle de rendez-vous dédié à la promotion de l’artisanat du Fenua. Il offre un espace de rencontre, de transmission et de valorisation des pratiques artisanales, tout en invitant le public à redécouvrir des savoir-faire ancrés dans la culture polynésienne.





Rédigé par Violaine Broquet le Dimanche 19 Avril 2026 à 12:44 | Lu 288 fois



