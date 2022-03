​Les artistes de Ua Pou s'exposent à l'assemblée

Tahiti, le 3 mars 2022 – Le salon artisanal de Ua Pou a été inauguré jeudi matin à l'assemblée. Jusqu'au 11 mars, le travail de 41 artistes de l'île marquisienne sera présenté au public qui pourra trouver son bonheur parmi les oeuvres exclusivement fabriquées à partir de ressources locales. La sculpture est à l'honneur, avec notamment l'os, le bois et la fameuse pierre fleurie.



Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a inauguré jeudi matin à l’assemblée de la Polynésie française, le Salon artisanal de Ua Pou. Au total 25 exposants seront présents, ils présenteront le travail des 41 artisans, membres du comité Te tau tuhuka o Ua Pou, présidé par Wildorf Tata.



Les œuvres exposées, sont toutes fabriquées à base de produits et matières premières de l’île. La sculpture est particulièrement mise à l’honneur, avec le travail sur os, bois sans oublier la célèbre pierre fleurie de Ua Pou. Jusqu'au 11 mars, le public pourra venir admirer des pièces uniques et de nombreux objets sculptés tels que des umete, malles ou penu, ainsi que les incontournables tiki, tapa et bijoux en graines. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations artisanales avec notamment la fabrication de kumuhei, de bijoux ou encore de sculpture.



Comme l'a souligné le ministre : “Ce salon témoigne d’une détermination forte, mais aussi de l’excellence de la création artisanale, de son identité, tant au travers des matériaux que des créations.”

Pratique



Salon artisanal de Ua Pou

À l'assemblée de Polynésie

Du 3 au 11 mars, de 8h à 17h.

Plus de renseignements au 40 54 54 00 et sur

Sur la page Facebook : Service de l’artisanat traditionnel. Salon artisanal de Ua PouÀ l'assemblée de PolynésieDu 3 au 11 mars, de 8h à 17h.Plus de renseignements au 40 54 54 00 et sur www.artisanat.pf (rubrique Actus)

Rédigé par Julie Barnac le Jeudi 3 Mars 2022 à 15:05 | Lu 156 fois