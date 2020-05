​Les armateurs veulent des aides, le Pays des garanties

Tahiti, le 27 mai 2020 – Le communiqué du conseil des ministres annonce qu'à la suite de rencontres avec les armateurs, le Pays est disposé à mettre en place des baisses de prix des carburants et exonérations de charges, mais demande d'abord aux professionnels de transmettre les comptes d'exploitation des armements.



Le 2 avril dernier, puis le 15 mai dernier, le ministre en charge des transports interinsulaires a rencontré l’ensemble des armements assurant la desserte maritime des îles. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec le ministère de l’Equipement, en charge de la gestion des ports. Ces rencontres avaient pour objectif d’échanger avec les professionnels pour formuler des mesures concrètes de soutien de l’activité maritime impactée par la crise sanitaire du Covid 19. Il a été évoqué la situation économique et en particulier la baisse du fret qui constitue une conséquence par ricochet de l’absence d’activité touristique dans les îles.



Des interventions des armateurs, il ressort que leurs demandes d’aides ont été établies en prévision d’un déficit que le volume d’activité économique actuel n’arrivera pas à combler. Pour la plupart, les armateurs ont contracté des prêts dont les remboursements sont étalés jusqu’à 6 ans, et certains auront du mal à faire face aux échéances. Certains ont aussi annoncé devoir reporter les investissements envisagés dans le cadre du renouvellement de leur flotte. Les mesures attendues concernent principalement de nouvelles baisses sur le prix du carburant et des exonérations de charges. A ce stade, ces mesures n’ont pas encore fait l’objet d’un chiffrage précis. Celles qui seront jugées pertinentes et possibles seront intégrées dans le plan de relance économique en cours d’élaboration par le Pays et qui sera annoncé prochainement.



De son côté, le gouvernement a indiqué que toute aide publique doit se faire en totale transparence. C’est pourquoi les aides accordées aux armateurs seront conditionnées à la transmission des comptes d’exploitation des armements, et ne permettent pas d’envisager des aides publiques telles que des subventions d’équilibre. Les armateurs ont désigné un cabinet d’expertise comptable afin de confier l’analyse des comptes d’exploitation à un professionnel externe à l’administration. De nouvelles rencontres sont prévues avec les armateurs.