​Les Toa Aito entre espoir et sagesse

Tahiti, le 7 novembre 2023 - La sélection tahitienne de football finalise sa préparation en vue des Jeux du Pacifique des îles Salomon qui débuteront le 19 novembre. La confiance règne au sein du groupe des Toa Aito, mais le staff et les joueurs sont conscients que tout peut arriver entre élimination précoce, comme ce fut le cas en 2019, et une campagne réussie à l’instar de la médaille d’argent décrochée en 2015.



Le football tahitien s’est en partie donné les moyens d’être performant à Honiara. La préparation pour les Jeux du Pacifique a en effet démarré dès le début du mois d’août et le groupe sera renforcé par l’apport de joueurs extérieurs avec Paolo Haussner et Mateo Degrumec, qui évoluent en Nationale 3 française, ainsi que par Teva Lossec qui a également évolué en Nationale 3 mais qui vit et joue maintenant aux États-Unis. À noter également la présence dans la sélection tahitienne d’Eddy Kaspard, qui était encore joueur de Nationale 3 lors de la saison 2022-2023 et qui a signé à l’AS Tefana à l’intersaison. En outre, l’entraîneur Samuel Garcia va finalement disposer des deux buteurs Teanui Tehau et Roonui Tinarauarii et du gardien Teave Teamotuaitau un temps incertain pour les Jeux du Pacifique, car ces joueurs font partie de la sélection tahitienne de beach soccer qui s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde qui a été repoussée de novembre à février 2024.



En revanche, le coach des Toa Aito va devoir composer avec l’absence des potentiels sélectionnables de Pirae qui doit disputer le 7e tour de la Coupe de France le 19 novembre dans l’est métropolitain. Mais Samuel Garcia est satisfait du groupe dont il dispose et avec lequel il espère bien aller loin dans le tournoi : “J’ai un groupe qui me satisfait, même si j’aurais bien voulu disposer de certains joueurs de Pirae, mais ils seront pris par la Coupe de France et on est bien sûr tous derrière eux. Dans l’ensemble, mon groupe est homogène avec beaucoup de qualités et il a été bien renouvelé avec l’intégration de plusieurs jeunes. C’est un groupe en devenir car on démarre un nouveau cycle avec d’importantes échéances internationales en 2024 avec notamment la Nation Cup et les éliminatoires de Coupe du monde. Mais on a bien sûr déjà l’ambition de bien figurer aux Jeux du Pacifique, car c’est un rendez-vous très important pour le football tahitien.”

Le premier match contre Fidji déterminant pour la suite La préparation de la sélection tahitienne n’a toutefois pas été optimale dans la mesure où elle n’a pas disputé de rencontres internationales à l’extérieur comme cela était envisagé en Nouvelle-Calédonie ou en Nouvelle-Zélande en octobre. Les Toa Aito ont certes disputé deux matchs internationaux amicaux début septembre, mais c’était au stade Pater contre la faible équipe des îles Cook. Samuel Garcia le regrette mais fait avec : “J’aurais évidemment souhaité qu’on dispute des matchs internationaux avant l’échéance des Jeux du Pacifique, mais ça n’a pas été possible car on doit composer avec notre éloignement et avec les moyens dont on dispose. En outre, les joueurs sont déjà bien sollicités et compte tenu de leur statut amateur et de leur emploi professionnel pour beaucoup, ils doivent faire avec les congés dont ils disposent. Mais il est évident qu’il aurait été préférable que l’on dispute des matchs internationaux pour mieux se situer par rapport à nos principaux adversaires, d’autant que certains d’entre eux ont disputé des rencontres internationales de préparation. On va faire avec, mais c’est sûr que l’on manque de repères en compétition.”



Et la programmation du tournoi de football, modifiée plusieurs fois jusqu’à ces derniers jours, n’a pas fait le bonheur de Tahiti. La sélection tahitienne sera opposée aux Mariannes du Nord et à Fidji dans le groupe C, le vainqueur du groupe se qualifiant pour le dernier carré. Le souci des Tahitiens est qu’ils débuteront par Fidji et que le manque de repères collectifs pourrait être un handicap. Il aurait mieux valu pour les Toa Aito rentrer dans le tournoi contre les Mariannes du Nord. Ce sera donc du quitte ou double contre les Fidjiens, ce qui rend l’entraîneur des Toa Aito prudent quant aux pronostics : “En l’absence de la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays sont potentiellement aptes à décrocher la médaille d’or et nous en faisons partie. Après, tout peut arriver et notre premier match contre Fidji conditionnera la suite de notre tournoi. Mais je le répète, si on se doit d’être le plus représentatif possible aux Jeux pour l’image de marque du football tahitien, nous avons un nouveau groupe en construction et on se projette déjà au-delà des Jeux du Pacifique pour être performant sur toutes les compétitions Fifa qui vont se présenter jusqu’en 2026.”



On comprend la prudence de Samuel Garcia car Tahiti avait été battu (2-1) par Fidji aux Jeux de 2019, ce qui avait entraîné son élimination en phase de poule. Si les Toa Aito sortent vainqueurs de leur poule, ils auront pour principaux adversaires dans la course à la médaille d’or, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Vanuatu et les îles Salomon qui auront l’avantage de jouer à domicile. Les Toa Aito semblent en tout cas avoir potentiellement les moyens de faire honneur au football tahitien à Honiara.

La sélection

*Gardiens de but

Moana Pito (Tefana), Tevaiarai Tamatai (Punaruu), Teave Teamotuaitau (Vénus)

*Défenseurs

Marama Amau (Vénus), Mauri Heitaa (Vénus), Terai Bremond (Vénus), Keanu Vernaudon (Tefana), François Hapipi (Tefana), Teva Lossec (USA)

*Milieux de terrain

Honoura Maraetefau (Tefana), Kevai Morgant (Tefana), Eddy Kaspard (Tefana), Frank Papaura (Pueu), Tauhiti Keck (Vénus), Roonui Tehau (Vénus), Paolo Hosner (Troyes), Mateo Degrumec (Le Havre)

*Attaquants

Teaonui Tehau (Vénus), Manuarii Chan (Vénus), Roonui Tiniraurii (Dragon), Tauatua Lucas (Tefana), Raimana Tetuanui (Pueu)

