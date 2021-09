​Les Raromata'i en retard sur la vaccination… sauf Bora Bora

Tahiti, le 27 septembre 2021 – Le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, l'annonçait jeudi dernier à l'assemblée : sa commune est très en avance sur celles des Raromata'i, plutôt à la traîne côté vaccination. Les chiffres des autorités sanitaires le confirment, la Perle du Pacifique fait figure de bon élève.



"À l’heure où je vous parle, en dépit des critiques, des communiqués acerbes, Bora Bora affiche le meilleur taux de couverture vaccinale des îles Sous-le-vent. C’est cela le sens des responsabilités." Les propos sont du président de l'assemblée et maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, jeudi dernier lors de l'ouverture de la session budgétaire. Au pupitre, le tāvana assumait ses propos récents remettant en cause l'intérêt de la vaccination et des restrictions sanitaires, mais défendait dans le même temps le bon bilan de sa commune sur cette campagne vaccinale. L'occasion de répondre aux propos du ministre des Outre-mer sur le retard pris par Bora Bora au début de la campagne de vaccination et au communiqué de presse très salé de la communauté de communes des îles Sous-le-Vent condamnant les prises de position de Gaston Tong Sang.



33% de vaccinés à Huahine, 48% à Bora Bora



Renseignements sur les chiffres de la vaccination centralisés par les autorités sanitaires, Bora Bora fait effectivement figure de bon élève de la vaccination au Raromata'i. Mais c'est surtout parce que les autres îles Sous-le-Vent accusent un sérieux retard sur la moyenne de la vaccination de la population en Polynésie française. En effet, si l'on se base sur le schéma vaccinal complet rapporté à l'ensemble de la population, la Polynésie comptabilise aujourd'hui 47,9% de vaccinés. Et Bora Bora est légèrement au dessus de la moyenne avec un taux de vaccinés en proportion de la population du dernier recensement de 48,4%. Des taux qui augmentent évidemment si l'on ne considère que les primo-vaccinés et la population éligible à la vaccination des plus de 12 ans… Mais l'intérêt est surtout ici d'avoir des éléments de comparaison. Or avec les mêmes bases de données, Taha'a est à 40,1% de vaccinés, Maupiti à 35,4%, Raiatea à 33,3% et Huahine à 33,1%... Pas de quoi fanfaronner pour des communes (les Raromata'i au total) qui représentent un huitième de la population polynésienne.