​Les Marquises s’équipent d’un scanner

"On obtiendra des résultats plus rapidement"

"Ce scanner est un grand pas en avant pour les Marquises. Il va nous éviter des évasans jusqu’à Tahiti, ce qui constitue un trajet assez long de 4 heures d’avion et beaucoup de frais sur place. Je préfère largement venir de Hiva Oa à Nuku Hiva, c’est plus proche et j’imagine qu’on obtiendra les résultats plus rapidement, et de ce fait qu’on pourra rentrer chez nous plus vite."