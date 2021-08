​Les Etats-Unis recommandent "d'éviter" la Polynésie

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américain a placé lundi la Polynésie française au "niveau 4" , le plus élevé dans sa hiérarchie des zones à risque touchées par la pandémie de Covid-19. Alors que la Polynésie avait été placée en "niveau 3" sur une échelle de 0 (risque inconnu) à 4 (risque très élevé) il y a quelques jours à peine, ce quatrième stade préconise aujourd'hui directement aux voyageurs américains "d'éviter les voyages vers la Polynésie française". "Si vous devez voyager en Polynésie française, soyez sûrs d'être complètement vaccinés avant le vol", indique le CDC dans ses recommandations, expliquant "qu'en raison de la situation actuelle en Polynésie française, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent risquer d'attraper et de diffuser les variants du Covid-19". Une décision prise alors que le tout premier vol organisé par Hawaiian Airlines depuis mars 2020 entre Tahiti et Hawaii s'est déroulé samedi dernier…