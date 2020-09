​Les Australes gardent la patate

Chez les Ioane, les pommes de terre constituent une source de revenus supplémentaire. Et cette année la récolte a été bonne : un peu plus de trois tonnes obtenues. Et c’est avec un peu d’aide que les pommes de terre ont été ramassées, pour être ensuite transférées dans le hangar familial à leur domicile. Une première sélection en taille et de qualité est faite, avant d’être nettoyées puis mises à sécher sur des bâches au soleil. Elles sont de nouveau triées et ne sont finalement gardées que les plus belles, de taille conséquente qui sont enfin mises en sac. Ceux-ci sont pesés et confiés à la Coopérative Agricole de Amaru, une des trois coopératives principales de l’île.



Disposés dans le hangar du quai de Taanini, les sacs seront embarqués sur le navire qui dessert les îles Australes, bientôt rejoints par la récolte de Tubuai, la principale île productrice, vers Tahiti.

Les coopératives agricoles auront alors pris le relais des agriculteurs. Elles se chargeront de trouver des clients, de convenir d’un prix et d’honorer ainsi les commandes passées depuis Tahiti afin que ces féculents locaux puissent être apprécié par tous.



Cette année la quantité totale reçue par les coopératives de Rimatara avoisine les 60 tonnes. Une énorme récolte qui laissera place très prochainement au fruit star de la saison chaude qui arrive, la pastèque.