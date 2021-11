​Les 8,1 milliards pour ATN, c'est acté

Tahiti, le 25 novembre 2021 - Comme annoncé via le second prêt garanti par l'Etat, le conseil des ministres a accordé une subvention d'équilibre de 8,1 milliards à Air Tahiti Nui, très impactée par la crise mondiale.



La crise sanitaire internationale a fortement impacté le programme de vols et le chiffre d'affaires de la compagnie locale Air Tahiti Nui et a énormément réduit ses capacités à faire face à ses charges fixes (loyer, emprunts, etc.). Malgré les mesures drastiques prises par la compagnie ainsi que les outils de sauvegarde mise en place par le Pays et l’État pour limiter l’impact de cette crise, la situation d’ATN reste fragile. Reconnaissant le caractère stratégique de la société, le conseil des ministres a octroyé une subvention exceptionnelle d’équilibre à la SEM Air Tahiti Nui d’un montant de 8,1 milliards de Fcfp.

En contrepartie, la compagnie aérienne s’engage à mettre en œuvre un plan d’action de redressement et de renforcement de sa performance économique sur les quatre prochaines années.