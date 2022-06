​Législatives, comment ça marche

Tahiti, le 2 juin 2022 – Comment fonctionne l'élection des députés ? Quand voter ? Quand tomberont les résultats ?... Mode d'emploi de ce premier tour des élections législatives prévues ce samedi 4 juin en Polynésie française.



Le premier tour des élections législatives aura lieu ce samedi 4 juin en Polynésie française, une semaine avant la métropole et les autres territoires ultramarins français. Pourquoi cette spécificité du calendrier électoral polynésien ? Parce que la Polynésie française possède les plus grandes circonscriptions à parcourir par les candidats en comparaison de l'ensemble du territoire national. De sorte qu'il a été considéré qu'il fallait donner aux candidats une semaine de plus entre-deux tours pour leur permettre de battre la campagne sur l'ensemble de leur circonscription.



Trois députés pour trois circonscriptions



Depuis 2012, la Polynésie française compte trois députés –contre deux auparavant et même un seul jusqu'en 1978– et son territoire est donc divisé en trois circonscriptions électorales. La première regroupe les communes de Papeete, Pirae et Arue à Tahiti, Moorea-Maiao, ainsi que toutes les communes des Tuamotu-Gambier et des Marquises. La deuxième circonscription regroupe Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Taiarapu Ouest, Teva i Uta, Papara et Paea sur l'île de Tahiti, ainsi que l'ensemble des communes de l'archipel des Australes. Enfin, la troisième circonscription regroupe les communes de Punaauia et Faa'a à Tahiti, ainsi que toutes celles des îles Sous-le-Vent.



La barre des 12,5% “des inscrits”



Les 577 députés de l'Assemblée nationale sont élus sur un mode de scrutin majoritaire à deux tours. Un député peut être élu au premier tour s'il remporte plus de 50% des suffrages "exprimés" représentant au moins 25% des électeurs inscrits. Mais si aucun des candidats n'y arrive, un second tour est organisé avec l'ensemble des candidats ayant recueilli plus de 12,5% des suffrages des “électeurs inscrits” et non des suffrages exprimés. Des triangulaires ou des quadrangulaires sont donc théoriquement possible, même si l'on verra un peu plus bas que c'est un scénario peu probable en Polynésie. Si un seul ou aucun candidat n'arrive à dépasser cette barre des 12,5% au premier tour, ce sont les deux candidats arrivés en tête qui se départagent lors du second tour qui sera organisé le 19 juin prochain.



Une participation faiblarde



Le nombre des suffrages exprimés par les électeurs “inscrits” étant capital durant cette élection, la question de la participation au scrutin est un enjeu des plus importants. Sauf que cette participation est en forte baisse, si l'on compare les résultats des trois dernières élections législatives. En 2008, elle atteignait 62,8% au premier tour, pour chuter à 45,8% en 2012, puis à 42,07% en 2017… Dans ces conditions, difficile d'imaginer le scénario d'une triangulaire puisqu'il signifierait que trois des candidats auraient dépassé les 12,5% d'inscrits. Ce qui représente déjà 37,5% des suffrages exprimés par les inscrits sur un total oscillant ces dix dernières années autour de 40 à 45%... La surprise d'une triangulaire n'est pas impossible, mais a très peu de probabilité de se produire.



À quelle heure voter ?



L'ensemble des bureaux de vote ouvriront samedi matin à 8 heures. Mais leur heure de fermeture varie en fonction des communes. Les bureaux de 22 communes fermeront à 18 heures. Par dérogation, 24 communes ont demandé à fermer leurs bureaux à 19 heures : Arue, Hitia'a o te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva i Uta, Bora Bora, Huahine, Maupiti, Taha'a, Taputapuatea, Tumara'a, Uturoa, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Nuku Hiva, Ua Pou et Rikitea. Et enfin, deux communes ont demandé à fermer leurs bureaux à 20 heures : Faa'a et Punaauia.



Les résultats à partir de 20 heures



Comme pour toutes élections, les résultats généraux pourront être proclamé à l'issue du dépouillement dans chaque commune, mais ils ne pourront être communiqués ou diffusés publiquement avant 20 heures ce samedi 4 juin. Les premiers résultats tomberont donc dès 20 heures pour les petites communes ayant fermé leurs bureaux à 18 heures, et ceux des communes telles que Faa'a et Punaauia seront attendus beaucoup plus tard en soirée, généralement entre 22 et 23 heures. Les résultats définitifs seront proclamés dimanche par le haut-commissaire après réunion par une commission de contrôle.



Et le second tour…



Le second tour aura donc lieu le samedi 18 juin prochain. Le candidat arrivé en tête sera automatiquement élu député. Notons que les candidats qualifiés pour le second tour auront la possibilité de retirer leurs candidatures jusqu'à mercredi soir à minuit. Mais en l'absence probable de triangulaires, la période sera plus propice aux tractations politiques pour les appels aux votes et reports de voix, que pour des considérations de retraits de candidatures…