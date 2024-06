​Législatives anticipées et commission à l’arrêt

Tahiti le 10 juin 2024. Le décret portant sur les deux tours des élections législatives a été publié la nuit dernière au Journal officiel de la République française.



Les deux tours des élections législatives anticipées sont prévus les 30 juin et 7 juillet. Décalage horaire faisant, le fenua votera les samedi 29 juin et 6 juillet prochain.



En attendant, les tractations vont bon train dans les différents partis politique du fenua. Ces derniers ont quelques jours pour se mettre d’accord sur les noms des candidats dans les trois circonscriptions polynésiennes. Les candidatures doivent être déposées au haut-commissariat entre le mercredi 12 et le dimanche 16 juin, 18h.



A l’Assemblée nationale, avec la dissolution prononcée par le président de la République dimanche, de nombreux textes en cours d’étude sont abandonnés. La loi sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est ainsi bloquée, juste avant sa ratification.



Côté Polynésie français, la commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires à Moruroa et Fangataufa est aussi arrêtée. Si cette dernière devait reprendre après les élections, elle devra l’être depuis le début.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 10 Juin 2024