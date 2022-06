​Législatives 2022 - Tematai Le Gayic : “La citoyenneté mā'ohi”

Tahiti, le 01 juin 2022 – Candidat aux élections législatives sur la première circonscription, découvrez le portrait et le programme de Tematai Le Gayic.



Le candidat



Tematai Le Gayic est né à Papeete, mais il a grandi à Tubuai aux Australes jusqu'à l'âge de 10 ans. De retour à Tahiti, il continue sa scolarité au collège, puis au lycée de Papara. Son bac scientifique en poche, il s'inscrit à l'université Paris VIII et fait une double licence, histoire et sciences politiques, puis poursuit dans un master en études politiques à l'École des hautes études en sciences sociales. Investi dans la culture dès son plus jeune âge, il obtient en 2010 le prix du 'ōrero avec son établissement scolaire. En 2011, il participe au Heiva avec Tamari'i Papara. En 2015, il y remporte un prix spécial en Ra'atira pupu hīmene avec Papara tō'u fenua, un groupe de tārava Tuha'a pae. Président de l'association des étudiants de Polynésie française (AEPF) à Paris et président de la fédération des associations des étudiants polynésiens, il donne des cours de reo, d'histoire et de danse. “Beaucoup étaient en manque du pays et n'avaient pas les outils de réappropriation culturelle comme la langue ou l'histoire de notre Pays”.



Rénovation du siège de l'AEPF à Paris ou obtention de places à la cité internationale universitaire de Paris, au même titre que les étudiants de Nouvelle-Calédonie, ont fait partie de ses combats associatifs étudiants. C'est la première fois qu'il se porte candidat à une élection, mais il connaît le monde politique. Fils de Clément Le Gayic, il a battu campagne pour ses parents aux municipales à Papara en 2014. “J'ai toujours suivi mes parents lors des différentes campagnes municipales, que ce soit dans l'écriture du programme ou sur le terrain”.



Son programme



L'obtention de la “citoyenneté mā'ohi” est l'un des principaux dossiers que défendra Tematai Le Gayic à l'Assemblée nationale. Il explique qu'à la différence de la citoyenneté polynésienne défendue par le Tapura, elle passe par le processus de décolonisation. Un dossier qui revêt d'abord un aspect culturel et identitaire. “Avec le fait qu'on soit citoyen mā'ohi, on nous reconnaît en tant que peuple et on pourra officialiser nos langues”. Tematai Le Gayic évoque également un aspect économique de cet enjeu. “Il sera question d'interdire la vente de nos terres aux non mā'ohi, ceux qui ne sont pas de souche, de cœur, ou d'adoption. Il va aussi permettre de protéger l'emploi local. Le Centre d'intérêts matériels et moraux (CIMM) n'aura plus lieu d'être, car nous serons prioritaires sur les emplois.” Le candidat souhaite identifier les secteurs où le Pays manque de cadres et pousser nos étudiants dans ces filières pour occuper ces postes. Il propose également d'augmenter des filières d'études en Polynésie, en les adaptant à nos réalités et nos besoins.



Tematai Le Gayic est favorable à la mise en place d'un revenu d'autonomie à hauteur de 120 000 Fcfp pour les étudiants. Autre idée défendue par le candidat, celle d'une meilleure décentralisation afin que les archipels soient dotés d'un statut autonome. Étant le plus jeune des candidats aux élections législatives, il appelle la jeunesse à se lever pour mettre en avant les difficultés qu'elle rencontre. “Quelle que soit l'issue du scrutin, j'espère que je vais donner envie à d'autres jeunes de se motiver. Car ils vivent des réalités et des difficultés que d'autres ne peuvent pas porter.”



Où siégera-t-il ?



Au sein de la Nupes.