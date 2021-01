​Légère baisse de l'emploi salarié en novembre

Tahiti, le 25 janvier 2020 – L'emploi salarié du secteur marchand accuse une légère baisse de -0,2% au mois de novembre 2020, annonce l'Institut de la statistique dans son dernier point de conjoncture.



Le dernier point de conjoncture publié lundi par l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) note une légère baisse de -0,2% de l'emploi salarié du secteur marchand au mois de novembre 2020. Dans le détail,le secteur de l'hôtellerie et de la restauration accuse la plus forte baisse à -1,7%, celui de la construction recule de -0,6% et celui des services de -0,2%. Seul le secteur du commerce affiche une légère hausse de +0,1%. Plus généralement, l'emploi stagne à +0,1% sur les trois derniers mois et chute de -5,9% sur les douze derniers mois. Des chiffres qui se situent globalement au niveau de la moyenne observée fin 2017-début 2018.