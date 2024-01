​Léa signe l’affiche du Nouvel An chinois

Tahiti, le 21 janvier 2024 - L'affiche éditée par le Si Ni Tong pour le Nouvel An chinois est signée cette année par une élève de 6e du collège Anne-Marie Javouhey.



Le premier prix du concours du calendrier chinois 2024 est remporté par la plus jeune Runan Zhao dit Léa. L’élève actuellement de 6e au collège Anne-Marie Javouhey signe la peinture qui sera visible sur les affiches éditées cette année par l’association du Si Ni Tong, pendant les festivités du Nouvel An chinois.



Ce concours a donné lieu à un projet pédagogique dans les établissements engagés : le collège du Taaone, le Conservatoire, le collège de Tipaerui, le collège de Punnauia, et le lycée Samuel Raapoto. Au total, 45 créations ont été présentées, dont 14 issues du collège de Punnauia.



Les élèves avaient pour consignes de réaliser les affiches et de produire une fiche descriptive des symboles et des significations chinois du dessin. Ce travail a permis d’allier créativité et pédagogie sur la culture chinoise et locale.

Rédigé par D'après communiqué le Dimanche 21 Janvier 2024 à 08:32 | Lu 143 fois