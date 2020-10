​Le voilier de Lafayette bientôt déséchoué

Tahiti, le 30 septembre 2020 – Les opérations de sécurisation et de déséchouement du voilier "Turning Point" coincé sur la plage de Lafayette de Arue depuis le 22 septembre ont débuté mercredi pour se conclure, si la météo le permet, dans la journée de jeudi.



Le voilier "Turning Point" échoué sur la plage de Lafayette à Arue depuis le 22 septembre dernier va bientôt être enlevé et remorqué jusqu'au port de Papeete, annonce le Pays dans un communiqué. C'est la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) qui a mis en œuvre un plan d’actions visant à permettre son déséchouement. "Les premières évaluations sur place réalisées par les services de la DPAM dès le lendemain de l’événement ont mis en évidence la nécessité de mobiliser des moyens conséquents pour permettre le retrait du navire. Celui-ci est en effet échoué haut sur le trait de côte et victime de voies d’eau dont l’importance est difficile à estimer", détaille le communiqué.



Un appel a été remporté la société Ti Ai Moana pour des travaux maritimes de sécurisation et de déséchouement. La société possédant un ponton grue susceptible de supporter et transporter le navire si cela s’avérait nécessaire. "Considérant la situation météorologique fort heureusement favorable, il a été décidé, pour ne prendre aucun risque, de procéder à l’enlèvement en deux étapes", décrit le Pays. "La première consiste à préparer et sécuriser le navire, en retirant l’eau présente à bord, en désensablant la quille du navire et en colmatant toutes les entrées d’eau possibles sur le pont et la coque. Ces opérations sont programmées aujourd’hui et se concluront par l’installation des sangles de tractions qui viendront ceinturer l’ensemble de la coque."



Une première tentative de déséchouement est prévue jeudi 1er octobre puisqu'une fenêtre favorable en terme d’intensité de la houle est prévue par Météo-France. L'opération mobilisera pas moins de deux navires de travaux maritimes, leur équipage ainsi qu’une équipe de trois plongeurs. Une fois le voilier déséchoué, il sera remorqué jusqu’au port de Papeete où il sera sécurisé.