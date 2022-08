​Le vaccinodrome de la présidence ouvert samedi

Tahiti, le 3 août 2022 –La direction de la santé ainsi que la plateforme Covid-19 informent la population que le vaccinodrome de la présidence sera ouvert samedi de 8 à 15 heures. La vaccination pédiatrique sera également proposée sur place.



Dans un communiqué diffusé mercredi, la direction de la santé et la plateforme covid-19 annoncent qu'un vaccinodrome sera ouvert samedi sous le chapiteau de la présidence de 8 à 15 heures. Elles rappellent qu'il est “fortement recommandé de faire un rappel vaccinal (de la deuxième à la quatrième dose) pour les plus de 18 ans ayant reçu leur dernière dose il y a plus de six mois, notamment pour les personnes fragiles de plus de 60 ans”.



“Dans l'intérêt d'une protection individuelle et collective”, il sera également proposé, pour toute la population, la primo-vaccination et la dose de rappel. À noter également que la vaccination pédiatrique –qui est uniquement réservée aux enfants de 5 à 11 ans et qui n'est pas obligatoire– sera proposée sur place.