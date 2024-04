​Le trafic d'ice “atteint des sommets”

Tahiti, le 25 avril 2024 – Un primo délinquant inséré socialement et professionnellement ainsi que sa compagne ont été jugés jeudi en comparution immédiate pour avoir tenté d'importer 189 grammes d'ice. À cette occasion, le vice-procureur de la République a évoqué un “raz de marée” des saisies de méthamphétamines alors même que le trafic “atteint des sommets” sur le territoire.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, un homme de 48 ans jusque-là inconnu et sa compagne de 42 ans, une femme elle aussi primodélinquante, qui étaient poursuivis pour avoir tenté d'importer 189 grammes d'ice. Le 27 janvier dernier, les deux individus avaient été contrôlés dans une salle d'embarquement de l'aéroport de Los Angeles alors qu'ils s'apprêtaient à revenir à Tahiti et qu'ils détenaient plusieurs boudins remplis de drogue.



Transférés à Tahiti puis placés en garde à vue, le couple avait reconnu les faits. L'homme, employé en qualité de technicien au sein de Polynésie la 1ère, avait expliqué qu'il avait acquis la drogue en Californie pour le compte d'un trafiquant polynésien actuellement incarcéré sur le territoire. Entendue à son tour, la prévenue, organisatrice de voyages touristiques aux États-Unis, avait quant à elle expliqué que c'est juste avant de monter dans l'avion que son compagnon lui avait demandé de prendre une partie de la drogue. Une demande qu'elle avait acceptée “par amour”.



Constat accablant



Lors de l'audience qui s'est déroulée jeudi, le tribunal a longuement tenté de comprendre pourquoi des individus jamais condamnés, insérés tant sur le plan social que professionnel et parents de plusieurs enfants avaient pu se retrouver dans cette situation. “Je crois que je me suis laissé aller” a expliqué le prévenu quand sa compagne, enceinte, a quant à elle de nouveau assuré qu'elle avait agi “par amour”.



A l'heure de ses réquisitions, le vice-procureur en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants, Yann Hausner, a rappelé que depuis début 2023, 50 kilos d'ice avait été saisis en Polynésie ou aux États-Unis alors qu'ils étaient destinés à parvenir sur le territoire. Au regard de ce constat accablant et alors que les saisies d'ice se multiplient, Yann Hausner a évoqué un “raz de marée” et un niveau de trafic qui “atteint des sommets”.Quatre ans de prison et quatre ans de prison dont deux avec sursis – assortis de mandats de dépôts – ont été respectivement requis contre le prévenu et sa compagne.



Des réquisitions “comme toujours trop hautes” pour l'avocat des deux prévenus, Me Loris Peytavit qui a déploré lors de sa plaidoirie que le commanditaire ne soit pas à l'audience. “Faire des saisies et installer des brouilleurs en prison est à la portée de l'État” a-t-il asséné avant de rappeler que ses clients étaient primodélinquants. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le technicien à quatre ans de prison dont un avec sursis et sa compagne à trois ans de prison dont un avec sursis. Des peines assortis de mandats de dépôt tel que requis par le parquet. Ils devront payer une amende douanière de neuf millions de francs.