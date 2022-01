​Le tourisme rebondit, mais pas sur les bases d'avant-crise

Tahiti, le 5 janvier 2022 – Les derniers chiffres du tourisme publiés mercredi par l'ISPF pour le mois de novembre 2021 montrent une fréquentation deux fois plus élevée qu'en 2020, mais deux fois moins qu'en 2019…



En novembre dernier, 10 320 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Une fréquentation deux fois plus élevée qu'en novembre 2020… mais deux fois moindre qu'en novembre 2019 ! Publiés mercredi par l'Institut de la statistique (ISPF), les derniers chiffres de la fréquentation touristique du fenua pour le mois de novembre 2021 illustrent une reprise fébrile dans le secteur. En comparaison à 2020, les bons résultats de novembre s'expliquent par "les arrivées additionnelles nord-américaines (+3 000 touristes) et par le retour des marchés métropolitains (+2 400) et européens (+400), qui étaient quasi absents l’an dernier du fait de la fermeture des frontières internationales et du confinement", indique l'ISPF. Un flux de touristes qui a alimenté autant les hébergements terrestres que les croisières.



Depuis le début de l’année, la fréquentation touristique est identique à celle de 2020 dernier avec 70 225 touristes –dont 60 % sont venus au cours des quatre derniers mois– mais reste bien inférieure à 2019 qui comptait pas moins de 220 000 touristes à la même période…