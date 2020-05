​Le tourisme polynésien en chute libre en mars

Tahiti, le 30 avril 2020 – Avec la crise liée au coronavirus, la fréquentation touristique en Polynésie française s’effondre de près de -60% au mois de mars 2020, selon les derniers chiffres de l’ISPF.



Les chiffres de la fréquentation touristique de mars 2020 ont été publiés jeudi par l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). Un bilan fortement impacté par la fermeture des frontières du fait de la pandémie de Covid-19. Après une baisse de la fréquentation touristique de -7% en janvier dernier puis de -7,5% en février dernier, le dernier point de conjoncture de l’ISPF fait état d’une baisse de -59,9% de la fréquentation touristique par rapport au mois de mars 2019. En mars de l’année dernière, plus de 18 600 touristes avaient séjourné au fenua, contre seulement 7 500 cette année.



Ce mois charnière dans la crise liée au coronavirus en Polynésie française a été marqué par la fermeture des vols internationaux aux touristes à compter du 21 mars dernier. Ce tourisme dit « terrestre » a ainsi perdu plus de 60,3% de sa fréquentation. De son côté, le tourisme « flottant » -le secteur de la croisière- a vu son activité être stoppée à compter du 11 mars et a perdu -58,4% de sa clientèle au mois de mars.