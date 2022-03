​Le tourisme encore à la peine en janvier

Tahiti, le 16 mars 2022 – Les chiffres de la fréquentation touristique pour le mois de janvier 2022 publiés mercredi par l'Institut de la statistique font plus que doubler par rapport à l'année précédente en pleine crise Covid, même s'ils sont encore bien loin des standards d'avant-crise.



L'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) a publié mercredi les derniers chiffres de la fréquentation touristique pour le mois de janvier 2022. Des chiffres bien au-dessus de ceux de janvier 2021 en pleine vague Delta, mais également bien en-dessous de ceux d'avant-crise. Ainsi, 6 262 touristes ont débarqué au fenua en janvier dernier contre 3 924 un an plus tôt (+59,6%). A titre de comparaison, les données des mois de janvier 2019 et 2020 oscillaient entre 14 000 et 15 000 touristes.



Selon les données de l'ISPF, ce sont principalement les touristes nord-américains qui tirent ces chiffres vers le haut par rapport à 2021. Et dans une bien moindre mesure, les touristes originaires de Nouvelle-Calédonie profitent du retour d'Air Calin depuis décembre pour rallier le fenua. Le tourisme de croisière redémarre également avec 1 255 croisiéristes en janvier, contre 493 un an plus tôt.