​Le « tourisme d’affaire » calédonien continue sa progression au Fenua

Tahiti le 12 novembre 2024. Nous l’écrivions déjà le mois dernier. Après les émeutes qui ont touché la Nouvelle-Calédonie dès le mois de mai, le tourisme des résidents du Caillou vers la Polynésie française s’est considérablement amoindri. ​Le « tourisme d’affaire » calédonien continue en revanche sa progression.





« Alors qu’en moyenne 470 « Touristes résidents de Nouvelle-Calédonie » sont dénombrés chaque mois entre janvier et avril 2024, ils n’étaient plus que 267 en mai et 154 en juin. En juillet 2024, 451 « Touristes résidents de Nouvelle-Calédonie » sont comptabilisés contre 490 en moyenne en juillet au cours des cinq dernières années (hors 2020/2021). En août 2024, 487 « Touristes résidents de Nouvelle-Calédonie » sont dénombrés contre 546 en moyenne en août au cours des cinq dernières années (hors 2020/2021). En septembre 2024, 447 « Touristes résidents de Nouvelle-Calédonie » sont dénombrés contre 537 en moyenne au mois de septembre au cours des cinq dernières années (hors 2020/2021), note l’Institut de la statistique en Polynésie française dans son dernier rapport.



Cette baisse de fréquentation s’observe essentiellement dans les motifs de voyage liés aux vacances (75 % des arrivées), alors que les motifs liés aux affaires progressent. Sur la période de juin à septembre 2024, on dénombre 89 touristes résidents de Nouvelle-Calédonie indiquant séjourner de 30 jours à un an pour un motif de travail, affaires ou études. Ils étaient 32 sur la même période en 2023.