​Le supermarché Hamuta devient le U Express Hamuta

Tahiti, le 5 juillet 2023 – Le projet de changement d'enseigne du supermarché Hamuta en U Express Hamuta ainsi que la création d'une surface de vente de 52 m2 ont été validés lundi par l'autorité polynésienne de la concurrence.



L'autorité polynésienne de la concurrence (APC) a validé, lundi, le projet d'extension et de transformation d'un aménagement commercial de la SARL société d'exploitation du supermarché Hamuta. La SARL, qui souhaitait se “moderniser en concluant un partenariat avec une grande enseigne de distributeur et en opérant un changement d'enseigne” du supermarché en U Express Hamuta, a donc obtenu un avis favorable. Elle a également obtenu carte blanche pour son projet d'aménagement intérieur et d'extension de la surface de vente de 52 m2 avec la création d'un espace dédié à la vente de vin.