​Le second tour, c'est samedi

Tahiti, le 21 avril 2022 – Les Polynésiens sont appelés aux urnes ce samedi 23 avril de 8 à 19 heures pour le second tour de l'élection présidentielle française entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ensemble des résultats locaux et nationaux ne seront diffusés et diffusables qu'à partir de 8 heures dimanche matin en Polynésie.



Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu ce samedi 23 avril en Polynésie française et ce dimanche 24 avril en métropole. Comme au premier tour, les Polynésiens voteront donc 12 heures avant la France hexagonale et les résultats locaux comme nationaux de l'élection ne pourront être connus que dimanche matin à 8 heures.



En Polynésie, les 250 bureaux de vote des 48 communes seront ouverts de 8 à 19 heures. Au premier tour, le taux d'abstention avait battu un triste record avec 69,13% d'électeurs à s'être désintéressés de cette élection. Mais traditionnellement, le second tour mobilise davantage que le premier. En 2017, lors de la dernière élection présidentielle, l'abstention s'était élevée à 61,06% au premier tour –un précédent record à l'époque– pour tomber à 53,11% au second tour.



Pas de règles sanitaires



Pour ce qui est des règles sanitaires dans les bureaux de vote, des masques, du gel hydroalcoolique ou un point de lavage des mains doivent être mis à disposition des électeurs et des personnes participant au déroulement du scrutin. Le nombre d’électeurs susceptibles d’être présents simultanément dans les bureaux de vote n’est pas limité, mais le président du bureau de vote pourra organiser les files d’attente pour éviter les situations de grande promiscuité.



Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux de vote, mais il reste recommandé, notamment pour les personnes âgées ou fragiles, ainsi que pour les personnes cas contacts ou symptomatiques. Rappelons qu'il ne peut en aucun cas être exigé des électeurs et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin aucun document de preuve de vaccination, de rétablissement au Covid-19 ou de réalisation d’un test virologique.



Comment voter ?



Enfin, dans les communes de 1000 habitants et plus, les électeurs devront présenter au président du bureau, au moment du vote, un titre permettant de justifier de leur identité (Carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans, passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans, permis de conduire, carte délivrée par la caisse de prévoyance sociale avec photographie…). Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’électeur n’est pas tenu de présenter une pièce d’identité. Il convient simplement au président du bureau de vote de constater qu’il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d’obtenir son identité par tout moyen à sa convenance.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 21 Avril 2022 à 20:29 | Lu 114 fois