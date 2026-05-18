

​Le retour des fonctionnaires polynésiens encore à l’Assemblée nationale

Tahiti le 16 juin 2026. Une fois encore, un fois de plus, un député polynésien a dû intervenir à l’Assemblée nationale pour demander que les fonctionnaires ultramarins exerçant dans l’Hexagone, puissent faire reconnaître leur centre d’intérêt matériel et moral pour obtenir une affectation dans leur territoire d’origine. Un sujet qui revient très souvent dans l’hémicycle, tout comme celui des indemnités de déplacement de ces mêmes fonctionnaires.





C’est la députée Mereana Reid-Arbelot qui s’y est collé cette fois-ci. "Le droit est clair, mais son application l’est beaucoup moins. Dans de nombreuses administrations –⁠ justice pour les agents pénitentiaires notamment, finances publiques, intérieur –, les affectations reposent désormais sur des postes profilés ou sur le choix discrétionnaire de l’administration, reléguant le critère du CIMM au dernier plan", a-t-elle rappelé. "La campagne d’affectation de policiers à Papeete pour septembre 2026 l’illustre : seuls deux Polynésiens sur treize affectations, alors que des dizaines attendent de rentrer au pays, au fenua."



La députée indépendantiste a rappelé à la ministre des Outremer, Naïma Moutchou, que "derrière ces décisions, il y a des agents compétents et méritants, qui attendent de rentrer chez eux depuis des années, des familles séparées, des parents âgés qu’on ne peut accompagner, et un profond sentiment d’injustice."



Cette dernière a reconnu que "le centre des intérêts matériels et moraux ne constitue pas un principe purement symbolique ; il s’agit d’un droit reconnu par l’État, qui doit produire des effets concrets". Si la ministre reconnaît de plus que "les règles applicables doivent naturellement être respectées", les élus, et surtout les fonctionnaires concernés attendent des actes depuis de longues années.



Une réponse de convenance qui marque l’intérêt de l’Etat sur le problème, sans que rien ne bouge. Une réponse qui a fait sortir Mereana Reid-Arbelot de ses gonds et qui a lancé en guise de conclusion : "Arrêtez la politique d’affichage et faites exécuter la loi !"

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 16 Juin 2026 à 12:41 | Lu 696 fois



