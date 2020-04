​Le retour des évasanés compromis par le coronavirus

Tahiti, le 18 avril 2020 – Le retour en Polynésie des 22 résidents évasanés à Paris, prévu sur le vol de continuité territoriale de ce week-end, est compromis par le dépistage de cas de coronavirus parmi certains malades et leurs accompagnants. Seule une dizaine d’évasanés polynésiens pourront finalement rentrer au fenua ce week-end.



Alors que le gouvernement avait annoncé que 22 résidents polynésiens évasanés à Paris pourraient rentrer au fenua par le vol de continuité territoriale affrété ce week-end, le président du Pays a annoncé vendredi que ce retour était compromis en raison du dépistage positif au coronavirus de certains malades et de leurs accompagnants. « J’ai également entendu les revendications des personnes en évasan actuellement en métropole et en attente de retour. Ils sont actuellement 33 évasanés recensés accompagnés par 22 personnes de leur entourage familial », a expliqué vendredi Edouard Fritch lors de son allocution à la résidence du haut-commissaire. « La semaine dernière, j’avais annoncé mon accord pour le retour de 22 évasanés. En début de semaine, je suis informé que certaines personnes du groupe sont infectées par le covid-19. »



Deux conditions ont donc été prescrites pour autoriser le retour de ces évasanés. D’une part, que les personnes rapatriées soient totalement guéries de leur maladie grave qui a justifié leur évacuation sanitaire vers la métropole et, d’autre part, que les personnes rapatriées, malades et accompagnateurs, soient testées du covid-19 et présentent un résultat négatif. Lors du point presse de la cellule de crise sanitaire du Pays vendredi en fin d’après-midi, le ministre de la Santé a annoncé que seule une dizaine de ces personnes pourraient finalement rentrer en Polynésie par le vol de ce week-end.