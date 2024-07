​Le réseau de transport Tere Tahiti gratuit pour le JO

Tahiti, le 17 juillet 2024 - Pour les Jeux olympiques 2024, le gouvernement a voté l’institution d'une gratuité totale du réseau de transport en commun routier régulier “Tere Tahiti”, du 26 juillet au 5 août.



La mesure a été décidé en conseil des ministres, ce mercredi : du 26 juillet au 5 août prochains, dans le cadre des Jeux olympiques, les lignes du réseau de transport en commun Tere Tahiti seront gratuites pour les usagers. Cela concerne 21 lignes régulières interurbaines (longues distances), périurbaines (moyennes distances) et urbaines (courtes distances). Durant cette période, aucun titre de transport ne pourra être vendu et aucun voyage ne sera déduit des cartes prépayées pour la période considérée.



Afin de favoriser son succès, cette gratuité est assortie d'une obligation de communication trilingue (français, anglais et tahitien) par le transporteur, la SAS RTCT, qui devra en outre être déployée sur support numérique et par voie d'affichage.



Volonté d’inclusion sociale



Les gratuités périodiques sont des mesures qui permettent de promouvoir l'utilisation des transports en commun et s’inscrivent dans l’objectif de rendre le transport en commun plus attractif, tel que le prévoit schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de l'île de Tahiti, afin de lutter contre la congestion routière et visent à répondre aux besoins en déplacements des visiteurs mais aussi de la population qui voudra prendre part à cet événement historique, dans une optique d'inclusion sociale des plus défavorisés sur le plan économique, afin que ces Jeux profitent à tous.



En temps normal, la tarification du transport en commun a vocation à encourager la population à opter pour les modes alternatifs à la voiture particulière, en tenant compte des besoins particuliers de certaines catégories de population (jeunes, matahiapo etc.). La règlementation a été complétée pour introduire la possibilité d’instaurer des gratuités temporaires, sur tout ou partie du réseau, notamment lors d’événements particuliers.