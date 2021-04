​Le quai de Avatoru prépare son lifting

RANGIROA le 28 Avril 2021- Les travaux de la reconstruction du quai de Avatoru à Rangiroa sont sur le point de démarrer. Ils devraient s'achever avant la fin d'année.



L’île de Rangiroa compte trois quais et deux marinas. A Tiputa, la marina peut accueillir une trentaine de bateaux de plaisance et le quai reçoit principalement les goélettes commerciales. Le port principal de l'atoll est celui de Ohotu, son quai voit débarquer les touristes arrivant par paquebot, des goélettes d’avitaillement commercial ou encore des navires de pêche. Celui-ci a été rénové il y a quelques années.



A une dizaine de kilomètres plus loin se situe le quai de Avatoru. Sa rénovation, financée par le Pays et l'État, va bientôt débuter. Celle-ci devait déjà avoir lieu en 2020 mais a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. C'est l'entreprise Boyer qui est charge des travaux. Tout le matériel nécessaire a été acheminé par cargo la semaine dernière.



Le quai, fissuré et endommagé à certains endroits sera démoli puis reconstruit en gardant sa longueur actuelle d'environ 45 mètres. Une fois son quai remis à neuf, ce sera au tour de la marina de Avatoru, située un peu plus loin, d'être rénovée. Les travaux devraient s'achever en décembre.