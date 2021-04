​Le protocole de vaccination ouvert aux infirmiers et sages-femmes

Tahiti, le 14 avril 2021 - Sages-femmes et infirmiers sont maintenant habilités à faire la consultation pré-vaccinale et à administrer le vaccin anti-Covid, conformément au protocole médical vaccinal mis en place par la direction de la Santé



Un arrêté du conseil des ministres du 29 décembre 2020 encadre les modalités de réalisation de la campagne vaccinale contre la covid-19, notamment les professionnels pouvant réaliser la vaccination. Les sages-femmes et infirmiers étaient jusqu’à présent cités uniquement pour pouvoir administrer le vaccin sur prescription médicale. Suite aux quelques semaines de pratique de cette vaccination, et au vu des dernières connaissances sur cette vaccination, il a été acté d’élargir à ces professionnels de santé également la possibilité de réaliser la consultation pré-vaccinale puis d’administrer le vaccin aux personnes qui se présentent à la vaccination, conformément au protocole médical vaccinal mis en place par la direction de la Santé.