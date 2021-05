​Le programme des vols de Tahiti Air Charter aux Marquises et aux Raromatai

Tahiti, le 5 mai 2021 - Le Conseil des ministres a octroyé une licence d’exploitation aérienne à la SARL Tahiti Air Charter pour un programme de vols inter-îles entre Huahine, Raiatea, Bora Bora et Maupiti, en plus des dessertes de Ua Pou et Ua Huka et d'un vol Nuku Hiva-Hiva Oa.



Depuis la reprise des vols domestiques réguliers en 2020, la société Tahiti Air Charter a été fortement sollicitée par les maires des îles Sous-le-Vent et par les services de santé du pays pour l’exploitation de vols réguliers inter-îles aux îles Sous-le-Vent, indique le compte-rendu du conseil des ministres. De plus, Tahiti Air Charter a récemment signé un contrat de délégation de service public portant sur la desserte des Îles de Ua Pou et de Ua Huka à partir de Nuku Hiva. L’opérateur opèrera également certaines liaisons à partir de Hiva Oa afin de favoriser la rentabilité de l’exploitation globale du réseau inter-îles Marquisien.



Tahiti Air Charter est propriétaire d’un aéronef de type Cessna 208 Caravan basé à Raiatea qui servira à l’activité aux îles Sous-le-Vent. Un second aéronef de type Cessna Caravan EX est en cours d’acquisition par la société pour son activité aux îles Marquises. L’équipe de Raiatea est composée de 3 pilotes, 1 responsable qualité, 1 responsable d’entretien, 1 aide mécanicien, 1 manœuvre, et 1 responsable du maintien de la navigabilité. L’équipe des Marquises sera composée de : 2 pilotes, 2 mécaniciens et 8 agents d’escales.



Tahiti Air Charter proposera un programme de desserte pour le réseau inter-îles des îles Sous-le-Vent :

· Lundi :

o Le matin : 1 vol Raiatea / Bora-Bora / Huahine / Raiatea ;

o L’après-midi : 1 vol Raiatea / Huahine / Bora-Bora / Raiatea ;

· Mercredi :

o Le matin : 1 vol Raiatea / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ;

o L’après-midi : 1 vol Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Raiatea ;

· Jeudi :

o Le matin : 1 vol Raiatea / Huahine / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ;

o L’après-midi : 1 vol Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Huahine / Raiatea ;

· Vendredi :

o Le matin : 1 vol Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Raiatea ;

o L’après-midi : 1 vol Raiatea / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ;

· Samedi :

o Le matin : 1 vol Raiatea / Huahine / Bora Bora / Raiatea ;

o L’après-midi : 1 vol Raiatea / Bora Bora / Huahine / Raiatea ;

· Dimanche :

o Le matin : Raiatea / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ;

o L’après-midi : Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Raiatea.

Le programme de vol des îles Marquises s’établit comme suit :

· Nuku Hiva – Hiva Oa : 1 vol par semaine toute l’anné ;

· Hiva Oa – Ua Pou : 2 vols par semaine toute l’année ;

· Hiva Oa – Ua Huka : 2 vols par semaine toute l’année ;

L’opérateur poursuivra son activité de vol à la demande en parallèle de ses vols réguliers.