​Le professeur de chant lyrique Peterson Cowan est arrivé au Conservatoire

Le nouveau professeur de chant lyrique, Peterson Cowan, de retour au fenua pour animer cette année les enseignements au Conservatoire a rencontré le directeur de l'établissement, Fabien Mara Dinard, son personnel et ses agents. Il remplace Emmanuelle Vidal qui a "pris le recul nécessaire pour retrouver des forces après une difficile épreuve de santé", indique le conservatoire. Peterson Cowan prendra son service –distancié–mardi avec "déjà des idées très nettes sur l'art et la manière de vivre ce confinement si particulier pour tous les artistes". Le ténor a préparé, pour ses élèves, un programme incluant plusieurs étapes, des échauffements vocaux au coaching professionnel en passant par l'approche des voix classiques et de musiques actuelles. Déjà entré en contact avec la majeure partie de ses étudiants, le professeur indique aux amateurs de chant lyrique qu'il peut être joint sur à l'adresse [email protected]