​Le procès de Me Outin renvoyé au 28 février

Tahiti, le 6 décembre 2022 – Le procès pour “injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion” de l'avocat Me Marc Outin a été renvoyé mardi au 28 février prochain en raison de l'état de santé de l'intéressé. L'avocat, qui est poursuivi pour avoir tenu des propos antisémites sur sa page Facebook, sera également jugé pour “divulgation d'informations personnelles concernant un journaliste”.



Par une lettre et un certificat déposés mardi matin au palais de justice, l'avocat du barreau de Papeete, Me Marc Outin, a demandé le renvoi de son procès pour “injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion” et “divulgation d'informations personnelles concernant un journaliste” qui devait se tenir devant le tribunal correctionnel mardi matin. Tel que l'a indiqué le président de la juridiction, Me Outin a expliqué que son “état de santé” ne lui permettait pas de comparaître devant la justice alors qu'il souhaitait vraiment s'“expliquer” sur les faits qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs fait savoir qu'“au cas où” le tribunal veuille absolument l'entendre, il se trouvait à son domicile “de 8 à 11 heures”. “Il est donc inapte mais disponible” a commenté le président avant de faire droit au renvoi de l'affaire qui sera donc jugée le 28 février prochain.



Le 2 septembre dernier, l'avocat avait publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il se filmait dans un magasin d'électroménager de Papeete devant un fumoir barbecue. Il avait alors fait un lien entre les performances de cet appareil et les méthodes utilisées par les nazis pour exterminer les personnes de confession juive dans les camps de concentration durant la Shoah. Une dramatique dérive qui avait suscité un grand émoi en Polynésie mais également en métropole. Peu après ces faits, Marc Outin avait également diffusé des informations personnelles concernant une journaliste de Tntv sur les réseaux sociaux.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 6 Décembre 2022 à 15:20 | Lu 625 fois