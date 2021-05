​Le prix des taote inchangé en 2021

Tahiti, le 19 mai 2021 - Le tarif des consultations médicales auprès des praticiens libéraux conventionnés n’augmente pas cette année.



Le conseil des ministres a rendu exécutoire hier l'avenant n° 11 à la convention individuelle type destinée à organiser les rapports entre la CPS et le médecin libéral. Cet avenant conventionnel entre les médecins libéraux et la Caisse de prévoyance sociale permet de reconduire, pour l'exercice 2021, les tarifs des honoraires, rémunérations et accessoires à l’identique de ceux pratiqués en 2020.