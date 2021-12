​Le prix de l'électricité augmentera le 1er janvier

Tahiti, le 23 décembre 2021 – Afin d'équilibrer les tarifs de l'électricité de Tahiti et des îles, le gouvernement activera le 1er janvier 2022 le dispositif de péréquation prévu depuis des mois. Ce dispositif nécessitera une contribution des Polynésiens qui se répercutera sur leur facture.



Le conseil des ministres a annoncé l'activation du dispositif de péréquation des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2022. Ce dispositif doit permettre d'ajuster les tarifs entre Tahiti-Nord, qui bénéficie d'une électricité produite à moindre frais, grâce à son grand nombre d'usagers, et les autres îles dont l'éloignement et la faible démographie pèsent sur les coûts de production et de distribution. La hausse du prix des hydrocarbures se répercutant inévitablement sur les tarifs de l'électricité, les Polynésiens verront leur facture augmenter de 1,8 Fcfp/kWh.