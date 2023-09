​Le président du Pays se fait piquer sa valise

Tahiti le 7 septembre 2023. Tout juste descendu de son vol le conduisant à Paris, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a eu la mauvaise surprise de s'être fait voler (ou emprunter par inadvertance) sa valise.



Il a partagé sa mésaventure sur les réseaux sociaux. "Arrivé à Paris ce matin (jeudi 7) par le vol TN 08 une surprise désagréable : ma valise (que vous voyez sur la photo) n’est pas là.



Contactés, les services de notre compagnie ont entamé avec sérieux, professionnalisme et promptitude les procédures de recherche.

A ce stade il semble que quelqu’un a pris mon bagage par erreur (?) sur le carrousel 3 … les caméras ont en effet filmé un individu non identifié prendre un bagage très similaire et partir avec.



Alors, dans cette valise il n’y a pas d’argent, pas d’électronique de valeur, pas de documents compromettants la sécurité mondiale … juste mes slips, mes shorts et t-shirts, mes (vieilles) chaussures de marche, des socks, des lavalava grande taille et des chemises à fleurs taillées sur mesure pour mes mensurations de rêve…

Il y a aussi une petite sacoche contenant un respirateur…

bref, rien de très passionnant, ni qui vaille la peine de voir la police débarquer chez vous.

Alors soyez sympas, si cette valise , étiquetée assez explicitement est avec vous, appelez La Délégation de la Polynésie française au 01 55 42 66 00 pour que je puisse retrouver de quoi m’habiller jusqu’au 14 septembre…

Là il est 23h27 et après une longue journée à enchaîner les réunions je vais me coucher frustré de ne pas pouvoir aller marcher demain à 4h30…"